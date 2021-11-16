СМИ: в хайнаньском порту Янпу построят завод для упаковки сыпучих грузов за $26 млн

САНЬЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония закладки завода по промышленной упаковке сыпучих грузов прошла в порту Янпу на Хайнане. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, он будет работать по технологии Form Fill Seal (FFS, формовка - наполнение - запечатывание). Проект осуществляется компанией Hainan Zhongyang New Material Technology ("Хайнань чжунъян нью матириал текнолоджи"). Согласно проектной документации, фабрика сможет обрабатывать до 14 тыс. т грузов в год общей стоимостью около 200 млн юаней (около $31,25 млн).

Площадь фабрики составит около 19,7 тыс. кв м. Инфраструктура будет включать в себя производственные помещения, склады готовой продукции и сырья, а также офисное здание. Общий объем инвестиций оценивается в 166 млн юаней (около $25,9 млн).

Отмечается, что оборудование для завода было закуплено в Германии. Строительство будет завершено за 372 дня.

Янпу - самый важный глубоководный порт Хайнаня, идеально приспособленный для обслуживания сверхкрупных контейнеровозов. Согласно статистике, за январь - сентябрь его гавани приняли более 975 тыс. стандартных контейнеров. Это примерно на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.