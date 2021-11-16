В России не планируют продлевать программу детского туристического кешбэка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральная программа детского туристического кешбэка, скорее всего, не будет продлена, соответствующие расходы на данный момент не предусмотрены в проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы, сообщила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова.

"В этом году она [программа детского туристического кешбэка] нам показала, что большинство субъектов уже реализовывают свои программы по поддержке так называемого детского туризма и отдыха. И с этим в том числе была связана плохая выборка и плохое кассовое исполнение по федеральной программе. Поэтому ее продление в рамках федерального нацпроекта ["Туризм и индустрия гостеприимства"] не предполагается", - сказала Окладникова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором обсуждаются поправки к проекту бюджета РФ.

По ее словам, если Ростуризм совместно с кураторами нацпроекта примет решение о продлении программы, то "объема [финансирования] нацпроекта достаточно, чтобы, доработав эту программу, запустить".

Ранее на заседании комитета депутат Госдумы от "Новых людей" Саганджи Тарбаев предложил внести поправки к федеральному бюджету для продления программы детского туристического кешбэка на 2022-2024 годы, чтобы "стимулировать детский туризм, отдых и лечение детей в санитарно-профилакторных учреждениях".

Программа детского кешбэка работала с 25 мая по 31 августа 2021 года. Путевку в детские лагеря родители могли оформить на сайте мирпутешествий.рф и оплатить картой "Мир" онлайн. Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку.