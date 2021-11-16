"Сбертройка" в Петербурге организует проезд в общественном транспорте по QR-кодам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Сбертройка" выиграла конкурс на организацию проезда в общественном транспорте Петербурга по QR-кодам, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ в части создания автоматизированной системы "Управление билетами на базе штрих кодов" в 2022 году. Заключить государственный контракт с участником аукциона в ООО "Сбертройка" с ценой предложения 25,3 млн рублей", - сказано в материалах соответствующей закупки.

В начале ноября 2021 года СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявил конкурс на выполнение работ по созданию автоматизированной системы "Управление билетами на базе штрих-кодов". Предполагается, что по аналогии с жетоном в метро, QR-код станет разовым проездным билетом. Он позволит пассажиру реализовать право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет. Приобрести его можно будет со следующего года в кассах метрополитена, СПб ГКУ "Организатор перевозок" и некоторых сетях розничной торговли.

По данным СПАРК, ООО "Сбертройка" на 49% принадлежит ГУП "Московский метрополитен", еще 49% у дочернего общества Сбербанка - АО "Расчетные решения".