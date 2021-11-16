Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,37-1,33%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник преимущественно снижался на фоне сохранения геополитической напряженности. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,37%, до 4120,02 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,33%, до 1767,58 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:47 мск вырос на 0,9%, до 73,40 рубля, евро - на 0,88%, до 83,26 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 1% и торгуется в районе $81,17 за баррель.

На российские активы продолжает оказывать давление ситуация на белорусско-польской границе, а также усиление антироссийской риторики со стороны западного истеблишмента, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. "Германия 16 ноября объявила о временной приостановке процесса сертификации "Северного потока - 2", в результате умеренные потери понесли занимающие большой вес в IMOEX акции "Газпрома", - пояснил он.

Рынок акций

В хорошем плюсе во вторник оказались акции "Акрона" (+14,12%), которые продолжают движение вверх и сегодня еще раз обновили пик, на этот раз на уровне 12 000 рублей за бумагу. Высокие цены на удобрения позволяют рассчитывать на продолжение восходящего тренда с целью к 12 250 рублей, считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В плюсе сегодня и акции металлургов - "Мечела" (+0,56%), "Русала" (+1,82%). Акции "Полиметалла" (+1,72%) растут семь сессий подряд, за счет чего приблизились к 1 482 рублям. "Новая цель подъема - 1 500 рублей, на фоне ралли в золоте это вполне реально", - также считает Бодрова.

Список дневных аутсайдеров возглавляют бумаги Сбербанка (-1,79%) и ВТБ (-1,83%).

Прогноз на завтра

В середине недели осторожность в действиях участников торгов может сохраниться в свете неспокойного геополитического фона, считает Александр Бахтин. Важной для общих настроений завтра будет информация по потребительской инфляции в еврозоне за октябрь, данные по строительному сектору США, в том числе количество выданных разрешений на строительство за минувший месяц, а также еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 17 ноября может формироваться в пределах 4080-4180 п.п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 72-74 рубля.