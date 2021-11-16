Уйба сообщил, что реконструкция аэродрома Воркуты и ВПП оценивается в 1,5-3 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Реконструкция аэродромного комплекса и взлетно-посадочной полосы заполярной Воркуты в Коми оценивается в сумму от 1,5 млрд до 3 млрд рублей, таких денег в бюджете региона нет. Республика рассчитывает на поручение президента России Владимира Путина по передаче аэродрома в федеральную собственность, а также по финансовому оздоровлению региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс", сообщил во вторник глава республики Владимир Уйба.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс", в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях.

"Взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию в 1968 году, последняя ее реконструкция проводилась в 1975 году. Здание аэровокзала, рассчитанное на 100 человек, было построено в 1961 году. Требования же сейчас очень жесткие, и это правильно, безопасность полетов должна быть безупречной, поэтому требования к полосе, системам безопасности очень жесткие и строгие, конечно, аэродром сегодня им не соответствует. Нужно вкладывать очень большие средства, по разным оценкам, от 1,5 млрд до 3 млрд рублей, а потом еще поддерживать в работоспособном состоянии. Таких средств сегодня у республики нет", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям региона, которое размещено на странице региона в соцсети "ВКонтакте".

При этом из Воркуты продолжат совершать полеты, но после передачи аэродрома в федеральную собственность и его реконструкции это будет безопасный аэропорт в соответствии со всеми современными требованиями, а регион не будет нести финансовую нагрузку, добавил руководитель региона.

В Воркуте функционирует гражданский аэродром двойного назначения. Объединенный арктический авиационный отряд ФСБ России выполняет более 60% рейсов с аэродрома города, оставшиеся 40% составляют межмуниципальные, межрегиональные пассажирские авиаперевозки.

О "Комиавиатрансе"

Не справиться региону и с финансовым оздоровлением "Комиавиатранса", отметил глава региона. "За предшествующие периоды, начиная с 2015 года, накопились очень большие долги, мы их пытаемся снизить, реструктурировать, но без помощи Российской Федерации нам не справиться. И я попросил Владимира Владимировича [Путина] о выделении из резервного фонда президента или правительства РФ средства на финансовое оздоровление. До 1 февраля 2022 года правительству по этим пунктам нужно дать предложения президенту. Будем готовить и одно, и второе поручение", - сказал глава региона.

В октябре этого года власти Коми выделили 1,8 млрд рублей для финансового оздоровления "Комиавиатранса", который находится в предбанкротном состоянии, чтобы сохранить предприятие, 1 700 рабочих мест и внутреннее авиасообщение в регионе. Поскольку только "Комиавиатранс" совершает полеты внутри республики, как правило, они убыточны и дотируются из бюджета региона. При этом почти 200 населенных пунктов Коми не имеют круглогодичного сообщения, дорог. В октябре долги авиакомпании по налогам, зарплате, лизинговым платежам за поставленные ранее суда, поставщикам и контрагентам, а также долги по займам оценивались в сумму около 4,5 млрд рублей.