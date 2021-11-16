"Норникель" ожидает роста спроса на никель на 1 млн тонн к 2030 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия - ожидает увеличения годового спроса на никель на 1 млн тонн к 2030 году в связи с ростом производства электромобилей. Об этом сообщил директор департамента маркетинга компании Денис Шарыпин в ходе выступления на Международном форуме Московской биржи 2021.

"С ростом количества электромобилей мы видим, что к 2030 году потенциально до порядка 1 млн тонн никеля дополнительно в год будет требоваться отрасли при рынке в 2,5-2,6 млн тонн", - сказал Шарыпин.

Никель все еще преимущественно используется в производстве нержавеющей стали, спецсталей, сплавов - доля, например, производства нержавеющей стали в потреблении никеля составляет порядка 70%, отметил менеджер "Норникеля".

"[Однако] доля использования никеля в батарейках (для электромобилей - прим. ТАСС) [в общем потреблении никеля] растет, - сказал Шарыпин. - В этом году она составит порядка 8%, но мы ожидаем, что к 2030 году эта доля может увеличиться до 30%, а может и больше - в зависимости от того, по какому сценарию электрификация пойдет в мир".

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.