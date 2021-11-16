Северо-Кавказский федеральный университет подал заявки на регистрацию двух товарных знаков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Заявки на регистрацию товарных знаков "Кавказское гостеприимство" и "Кавказское долголетие" поданы Северо-Кавказским федеральным университетом. Об этом сообщил во вторник в Совфеде ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"В рамках содействия развитию приоритетных отраслей промышленности и туристической индустрии экспертными группами СКФУ в настоящий момент разработано два специальных проекта системы добровольной сертификации - это "Кавказское долголетие" и "Кавказское гостеприимство". В настоящий момент университетом поданы соответствующие заявки на регистрацию одноименных товарных знаков", - сказал он.

Товарные знаки будут распространятся по профильным предприятиям макрорегиона по принципу сертификации, а специалисты СКФУ будут обеспечивать аудит в производстве и при переподготовке сотрудников предприятий.

"В результате это, по нашему мнению, должно обеспечить на Северном Кавказе рост качества производимой пищевой, фармацевтической и косметической продукции, а также соответствующего уровня сервис в коллективных средствах размещения, - добавил Беспалов. - Таким образом в перспективе эти инициативы позволят снизить затраты предприятий, во всяком случае нашего макрорегиона на маркетинг, в первую очередь, и, конечно же будут способствовать продвижению экспорта продукции и услуг Северного Кавказа под единым брендом".

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России и более 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям.