"Восточный порт" примет участие в развитии углеродно-нейтрального транспорта в России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Восточный порт" заключила соглашение с Российским университетом транспорта (МИИТ) о присоединении к консорциуму на базе вуза, созданному для реализации стратегического проекта "Углеродно-нейтральный транспорт" и подготовки кадров для транспортной отрасли и социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба АО "Восточный порт".

"Одним из ключевых событий работы "Восточный Порт" на полях XV Международного форума и выставки "Транспорт России - 2021", проходящих в эти дни в Москве, стало подписание знакового соглашения об участии "восточников" в стратегическом проекте "Углеродно-нейтральный транспорт", в рамках которого "Восточный Порт" присоединяется к консорциуму, созданному на базе Российского университета транспорта (МИИТ), с целью развития проекта. <...> Участники консорциума объединят усилия с целью развития приоритетных направлений развития РФ на период до 2030 года, научно-технологического развития страны, транспортной отрасли и социальной сферы, развития и реализации прорывных научных исследований и разработок, развития материально-технических условий образовательной и научной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения компания будет делиться опытом по переходу на низкоуглеродный транспорт, который, в первую очередь, включает в себя переход на международные стандарты экологической безопасности менеджмента, прокомментировала ТАСС директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская в кулуарах "Транспортной недели".

"Учитывая текущий приоритет по экологической безопасности бизнеса, мы приняли решение, что нам как объектам транспортной инфраструктуры, как участникам международного рынка необходимо безусловно участвовать в стратегии низкоуглеродного транспорта, поэтому мы приняли решение вступить в консорциум, это наша последовательная реализация многолетнего курса на защиту экологии и окружающей среды", - пояснила она.

"Восточный порт" (под управлением ОАО "УГМК") - крупнейшая в стране стивидорная компания, которая специализируется на высокотехнологичной перевалке угля в Приморском крае. Грузооборот "Восточного порта" составляет 14% всего морского угольного экспорта России в страны Азиатско-тихоокеанского региона. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Приморского края: только в прошлом году компания перечислила в бюджеты всех уровней около 3,2 млрд рублей.