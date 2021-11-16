Цыденов считает, что развитие городских электричек не имеет перспектив на Дальнем Востоке

ТАСС, 16 ноября. Развитие городских электричек в регионах Дальнего Востока малоперспективно и нерентабельно, так как действующая железнодорожная инфраструктура полностью загружена, а создание новой потребует существенных вливаний федеральных средств либо введения высокой платы за проезд. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал во вторник глава Бурятии, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

Кабмину до конца марта 2022 года необходимо рассмотреть вопрос развития городского железнодорожного транспорта и определить источники финансирования таких проектов. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Тема городских электричек очень специфична, и она имеет очень ограниченные возможности. Если это города на Транссибе: то Транссиб сам по себе уже загружен, и поставить там еще городское движение, [будет] сбой уже в целом. Второе - это вопрос финансирования. Поэтому железнодорожные перевозки очень локально и точечно могут быть", - сказал Цыденов по итогам заседания комиссии Госсовета, на которой обсуждались развитие транспорта в агломерациях и городское железнодорожное сообщение.

По его словам, организация железнодорожных перевозок внутри городов потребует значительного финансирования из федерального бюджета. "Если этого не делать, тогда тариф на проезд, который будет включать в себя и инфраструктурную составляющую, и перевозочную, будет неподъемным для пассажиров", - пояснил глава Бурятии.

Он считает, что для регионов Дальнего Востока тема городских электричек не будет массово популярной и перспективной. При этом, по словам Цыденова, такой транспорт может быть эффективен в качестве перевозок между двумя соседними городами, например такими, как Самара и Тольятти.

В октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что возможность запуска городских электричек рассматривают 23 региона России, у восьми из них уже есть готовые схемы реализации проекта. Вице-премьер назвал городские электрички перспективным видом транспорта, который зарекомендовал себя в Москве и планируется к внедрению в Санкт-Петербурге. При этом вопрос с финансированием создания сети городских электричек в регионах пока не решен, отмечал Хуснуллин.