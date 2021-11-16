"Россети ФСК ЕЭС" заключат договор страхования с премией 822,14 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") объявила конкурс на заключение договора страхования имущества с премией 822,14 млн рублей, говорится в материалах, размещенных на портале государственных закупок.

При этом плановая страховая сумма по всему имуществу компании составляет чуть более 2 трлн рублей. По условиям договора, будут застрахованы силовые трансформаторы, реакторы, выключатели, ограничители перенапряжения, аккумуляторы, компрессоры, оптические волокна и другое оборудование, размещенное на подстанциях.

Имущество компании будет застраховано как от неблагоприятных погодных явлений, так и от действий человека.

Отбор заявок будет проходить до 1 декабря 2021 года, а подведение итогов намечено на 17 декабря. Договор будет действовать в течение 2022 года.

ФСК ЕЭС управляет более 148 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью около 352 тыс. МВА. Крупнейшим акционером с долей 80,13% является компания "Россети".