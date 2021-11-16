Эксперты: морской порт Мурманск играет ключевую роль в развитии арктического грузопотока

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Морской незамерзающий круглогодичный порт Мурманск играет ключевую роль в развитии и увеличении объема перевалки грузов через морские транспортные артерии в Арктике, в частности, через Северный морской путь. К такому мнению пришли эксперты в ходе 13-й международной конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", которая во вторник состоялась в Мурманске.

Как считает член совета при Совбезе РФ, член научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля Михаил Григорьев, Мурманск - единственный порт в западном секторе Арктики, где могут быть размещены перевалочные комплексы арктических челночных схем перевалки грузов. "Заявленные ранее проекты глубоководного порта Архангельск, порта Индига вряд ли будут реализованы в ближайшее время, и вряд ли следует рассчитывать на их активное участие в грузопотоке", - сказал Григорьев.

Эксперт добавил, что порт Мурманск будет ключевым игроком в целом ряде логистических схем, одни из которых являются круглогодичными и будут задействовать мощности порта постоянно. Из действующих проектов - это Варандейское месторождение, месторождения на шельфе Карского моря, проекты компании "Новатэк", связанные с производством сжиженного природного газа, в частности, "Арктик СПГ-2".

"Когда мы сейчас говорим о незначительных объемах выгруза в акваторию Северного морского пути порта Мурманск, мы должны отдавать себе отчет, что в 2023, 2024, 2025 годах транспортировка одного гравитационного основания (для проекта "Арктик СПГ-2") даст поток грузопотоку почти полмиллиона тонн", - уверяет эксперт.

Будущие проекты с логистикой через порт Мурманск

Еще один проект, используя порт Мурманск, планирует реализовать госкорпорация "Росатом", которая, по словам Григорьева, работает над созданием круглогодичной контейнерной линии между Владивостоком и Мурманском. "Планируемая корпорацией "Росатом" транзитная линия юридически является модульной каботажной линией между двумя российскими портами Владивосток и Мурманск. Она способна обеспечить не только международные транзиты, но и взять на себя перевозку значительных объемов внутрироссийских грузов. Хабы в Мурманске и Владивостоке будут обеспечивать две задачи. Первая - перевалка между судами, вторая - выход на железную дорогу как для поставок, так и для отгрузки", - сказал он.

Масштабным проектом, который может загрузить мощности порта Мурманск уже в ближайшем будущем, является "Восток ойл" компании "Роснефть". Это уже разрабатываемое месторождение на полуострове Таймыр с ожидаемым объемом добычи нефти около 115 млн тонн в год, поставку которой планируют организовать через Северный морской путь.

Объем транспортировки грузов через Мурманск

Как отметил в ходе своего выступления Алексей Лапотников, ведущий специалист группы оперативного управления флотом Штаба морских операций предприятия "Атомфлот", которое базируется в Мурманске и обеспечивает ледокольное обслуживание в высоких широтах, подобные объемы транспортировки грузов через СМП реально обеспечить в обозримом будущем.

"В прошлом году был установлен очередной рекорд - почти 33 млн тонн, в этом году [объем перевозок по СМП] будет в районе 34 млн тонн, может быть, чуть побольше. Наша главная цель, майский указ президента, - к 2024 году выйти на 80 млн тонн в год", - сказал Лапотников.

Представитель "Атомфлота" также сообщил, что для обеспечения круглогодичной навигации по СМП, которая также будет способствовать увеличению объема транспортировки грузов в Арктике, предприятие ведет переговоры по обеспечению ледокольной поддержки новым проектам - это "Восток ойл" "Роснефти" и "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк".

Существующие мощности порта

Из тех мощностей, которые уже сейчас успешно осуществляют транспортировку грузов по арктическим направлениям, являются причалы Мурманского морского торгового порта (ММТП). Порт обеспечивает перевалку грузов в направлении многих арктических портов - Сабетта, Диксон, Хатанга, Земля Франца-Иосифа, остров Котельный и другие, обрабатывает атомный лихтеровоз "Севморпуть" и суда обеспечения шельфовых нефтегазовых проектов.

"В этом году была очень обширная программа по перевалке грузов арктического направления в порты северных регионов РФ. Если раньше мы, как правило, задействовали один причал, то в этом году грузили с трех причалов, потому что количество груза возросло, что требовало дополнительных площадей и мощностей, с этим мы успешно справились", - сказал коммерческий директор порта Андрей Доценко во время своего доклада на конференции.

Мурманский морской торговый порт является универсальным несмотря на то, что большую часть грузооборота составляют навалочные грузы. "В этом году мы ставим рекорд по перевалке арктических грузов. У нас планируется перегрузить 676 тыс. тонн, это то, что мы видим уже сейчас по номинированным судам. 625 тыс. тонн - это навалочные грузы, которые производятся на территории Мурманской области. Щебень и песок, которые являются высококачественными строительными материалами для инфраструктурных проектов в Арктике", - отметил Доценко, добавив, что общий грузооборот торгового порта Мурманска в этом году составит около 15,5 млн тонн, по пессимистическим прогнозам.

Объемы отправки грузов ММТП по трассе Севморпути

Представитель торгового порта Мурманска отметил, что за 2021 год количество рейсов, которое портовики отправили по трассе Северного морского пути, выросло более чем в два раза: 19 против девяти в 2020 году, семь из которых выполнены с ледокольной проводкой. Что касается общего грузооборота ММТП по трассе Севморпути, то за 2021 год он тоже вырос в два раза. "Против 431 тонны в 2020 году мы отправили почти 1 млн тонн по Северному морскому пути, это железорудный концентрат. Также стоит отметить увеличение максимальной партии груза до 118 тыс. тонн", - подытожил свой доклад Доценко.