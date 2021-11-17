Вучич: Сербия намерена покупать в России по 3 млрд куб. м газа на протяжении 10 лет

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Сербия рассматривает возможность покупки по 3 млрд куб. м российского газа ежегодно на протяжении 10 лет. Об этом сербский президент Александар Вучич заявил во вторник в эфире канала "Хеппи".

"Сейчас мы по долгосрочному договору покупаем газ по 270 долларов, представьте, если цена возрастет до 900 долларов. Сейчас у нас 161 млн куб. м газа в хранилищах, мы уже потратили 100 млн кубометров [с начала кризиса]. <...> А от этого зависят инвестиции. Мы сейчас будем просить президента [РФ Владимира] Путина предоставить нам объемы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении 10 лет", - заявил сербский лидер.

"Сегодня появились дополнительные сложности, немецкие власти остановили сертификацию "Северного потока - 2", и газ с 960 долларов скачет на 1 140 долларов", - сказал Вучич, отметив, что сейчас цена электричества на европейском рынке составляет 250 евро за МВт/ч, а в Сербии сохраняется на уровне в 50 евро.

1 января Вучич дал старт работе газопровода "Балканский поток" в своей стране, после чего туда начал поступать природный газ из России. Пролегающий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой российский газ должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м в год.

Ранее Вучич заявлял, что на встрече с Путиным 25 ноября в Москве планирует обсудить цену на газ для Сербии. По его словам, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы 780-790 долларов за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что республика не сможет выдержать такую цену. 7 октября на заседании Российско-сербского межправкомитета вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.