Байден заявил, что законодатели в течение недели одобрят его бюджетные инициативы

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден считает, что законодатели в Конгрессе США в течение недели утвердят представленный им ранее пакет бюджетных инициатив. Об этом он заявил во вторник, выступая в штате Нью-Гэмпшир.

Говоря об указанном плане примерно на $1,75 трлн, который включает предложения, касающиеся социальной сферы и противодействия изменению климата, американский лидер отметил: "Я уверен, что Палата представителей одобрит этот законопроект. Когда он будет одобрен, он поступит в Сенат. Думаю, он будет одобрен в течение недели".

Пакет бюджетных инициатив был представлен в конце октября. Как отмечалось в заявлении Белого дома, "Байден уверен, что данный базовый план может получить одобрение в обеих палатах Конгресса США". В числе инициатив, о которых идет речь, выделение $555 млрд на различные меры, касающиеся борьбы с изменением климата, в том числе в качестве кредитов на развитие экологически чистой энергетики, инфраструктуры, производства.

В план включены программы, направленные на облегчение доступа детей к дошкольному образованию, уход за пожилыми гражданами, расширение доступа к медицинскому страхованию. В числе предложений также введение в стране минимального налога на прибыль на уровне не менее 15% для корпораций, у которых она превышает $1 млрд.

Ранее Байден предлагал выделить на указанные нужды более $3 трлн. Однако администрации США не удалось достичь договоренности с законодателями по многим из инициатив.