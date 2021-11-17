Сербская компания стала новым производителем одежды модного дома Armani

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Компания "Лусс текстиль" из города Рашка на юге Сербии подписала контракт с известным итальянским модным домом Armani. Об этом во вторник сообщил советник ассоциации текстиля ПКС Неманя Йованович в интервью центральному телевидению Сербии РТС.

"Перевозка товаров из Китая в Европу подорожала в восемь раз. До пандемии коронавируса перевозка одного контейнера стоила около $3 тыс., а сейчас $23 тыс. В этой ситуации компании начали искать новых деловых партнеров, а "Армани" нашел его в нашей компании "Лусс текстиль", - заявил Йованович.

Брюки, джинсы и пуховики от известного дизайнера будут производиться в Сербии, а первая поставка из города Рашки для "Армани" планируется на январь следующего года. Йованович также добавил, что за первые девять месяцев этого года экспорт сербской текстильной продукции на внешние рынки увеличился и что он был на 8% выше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Основными партнерами в данной отрасли сербской промышленности остаются Италия, Франция, Германия, Австрия и Россия, уточнил советник.

"В этом году мы организовали первую ярмарку рабочей и защитной одежды в Дюссельдорфе в Германии, где свою продукцию представили девять сербских компаний. Контракты, подписанные только на этой ярмарке, составляют около €2,4 млн", - заявил Йованович. Он добавил, что в ближайшие дни ожидается визит делегации одной из российских компаний, которая проведет в Сербии неделю, а по результатам визита планируется подписание двух двусторонних договоров в области текстильной промышленности.