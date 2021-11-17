Новый пассажирский терминал появится в 2022 году в удаленном аэропорту на Чукотке

ТАСС, 17 ноября. Новый зал ожидания вылета появится в аэропорту Кепервеема на Чукотке в 2022 году - власти региона направят на эти работы 39 млн рублей, сообщает пресс-служба Билибинского муниципального района.

Аэропорт Кепервеем - региональный аэропорт в Билибинском районе. Обеспечивает сообщение с Магаданом, Анадырем и Певеком.

"Строительство объекта обусловлено как возросшим пассажиропотоком на территорию Билибинского района, так и обеспечением пассажиров более комфортными условиями для ожидания выхода на взлетную полосу. Сумма контракта составляет 38 млн 846 тыс. рублей. Ожидается, что в начале 2022 года здание будет введено в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Площадь будущего терминала составит 200 кв. метров, высота - семь метров. Его каркас выполнен из труб и профилей. Планировка здания подразумевает сам зал ожидания площадью не менее 180 кв. м, тамбурные помещения.