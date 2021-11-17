Томские власти ожидают введения экспериментального режима для дронов к началу 2022 года

ТАСС, 17 ноября. Администрация Томской области ожидает от правительства РФ введения экспериментального правового режима в регионе по проекту "Тайга", что позволит упростить использование беспилотных грузовых летательных аппаратов и начать эксперименты с ними в конце 2021 года или в начале 2022 года. Об этом сообщил в среду ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

Особый правовой режим, упрощающий использование авиационных беспилотников по проекту "Тайга", позволит сократить с нескольких дней до нескольких часов время для получения разрешения на вылет и решить другие юридические и практические вопросы применения БПЛА. Во время действия правового режима до 2024 года будут отработаны механизмы применения беспилотников для бизнеса, в частности, для проверки оборудования нефтегазодобывающих компаний и доставки грузов. Впоследствии его планируется распространить на территорию всей страны.

"Надеемся, в этом году - в начале следующего выйдет постановление правительства РФ об экспериментальном правовом режиме", - сказал Антонов.

Как сообщала ТАСС и.о. вице-губернатора по экономике Наталья Немцева, в регионе уже создан первый центр, выступающий в качестве аэродромной площадки для грузовых беспилотников, до конца 2024 года будут созданы еще четыре подобные площадки в районах области. Там будут базироваться пилоты дронов и обслуживающий персонал, из данных пунктов беспилотники будут вылетать на эксперименты.

Как уточнил агентству ректор Томского госуниверситета (ТГУ), глава научного консорциума вузов и НИИ региона Эдуард Галажинский, также грузовые дроны планируется использовать в студенческом городке Томска, где каждый восьмой житель является учащимся или работником вуза. В частности, для доставки книг из библиотек. Технически ТГУ уже готов к внедрению беспилотников, однако необходимо решить юридические вопросы, отметил Галажинский.

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольшую заинтересованность в сервисах "Тайги" проявили в нефтегазовой отрасли и в госуправлении. Томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание нарушителей, незаконно находящихся в охраняемых зонах.