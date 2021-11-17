"Росэлторг" внедрил "интеллектуального помощника" для проверки документов закупок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Федеральный оператор электронных торгов "Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") запустил "интеллектуального помощника" - сервис помогает проверять закупочную документацию, благодаря чему пользователь может оперативно внести корректировки. Услуга предоставляется заказчикам бесплатно, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе площадки.

"Составление закупочной документации - один из самых сложных участков работы контрактных управляющих и специалистов по закупкам. Законодательство о закупках меняется стремительно, теперь же уследить за ним будет гораздо проще - "интеллектуальный помощник" сделает это за пользователя. В арсенале помощника полное собрание законодательства РФ, ограничений по объему проверяемых документов нет", - сказал генеральный директор площадки "Росэлторг" Андрей Кашутин, слова которого привела пресс-служба.

Он добавил, что помощник следит не только за актуальностью данных, но и правильным написанием норм, а также формирует отчет с указанием всей неактуальной информации.

Сервис не требует загрузки документации в облачное хранилище или установки специальных программ - работа ведется в текстовом редакторе (MS Word, Libro) в онлайн-режиме. Помощник указывает на устаревшую или изменившуюся документацию, благодаря чему пользователь сможет оперативно внести соответствующие корректировки. В случае длительной подготовки документации "интеллектуальный помощник" сориентирует заказчика по тем документам, в которые за период подготовки были внесены изменения. За актуальность базы документов отвечает профессиональная справочная система, содержащая исчерпывающий перечень правовой и нормативно-технической документации.

В личном кабинете заказчика "Росэлторг" уже доступен ряд автоматизированных сервисов, среди которых обоснование начальной максимальной цены контракта, проверка контрагента и подбор кода для объекта закупки с анализом всех имеющихся запретов и ограничений.

Электронная площадка "Росэлторг" - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов, объем торгов на площадке превысил 30 трлн рублей. Ежемесячно сайт компании посещает более 1,5 млн пользователей со всей России.