В Красноярском крае в 2021 году выявили на 51% фальшивых банкнот больше, чем в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Количество выявленных банкнот в Красноярском крае за девять месяцев 2021 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении красноярского отделения сибирского главного управления Банка России.

"В банковском секторе Красноярского края с января по сентябрь 2021 года выявили 115 поддельных банкнот Банка России. Это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

96 выявленных фальшивых купюр с номиналом 5 тысяч, Также выявлено 15 подделок номиналом 1 000 рублей, две - номиналом 200 рублей и по одной - номиналами 50 и 100 рублей.

Представители торговых организаций могут пройти обучения на специальных бесплатных онлайн-курсах, организованных Банком России, чтобы научиться определять фальшивые купюры. Также все признаки подлинности банкнот каждый желающий может изучить самостоятельно на сайте Банка России, портале "Финансовая культура" и в мобильном приложении "Банкноты Банка России".