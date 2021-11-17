Хайнаньская международная конференция индустрии красоты пройдет в Санья в апреле 2022 года

САНЬЯ /Китай/, 17 ноября. /ТАСС/. Первая Хайнаньская международная конференция индустрии красоты пройдет в городе-курорте Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) с 16 по 18 апреля 2022 года. Об этом сообщил портал "Наньхайван" со ссылкой на организаторов мероприятия.

Конференция пройдет в конгрессно-выставочном центре на территории отельного комплекса Mangrove Tree. В рамках мероприятия запланированы тематические форумы и дискуссии, общение с экспертами, а также выставочная часть.

По оценкам организаторов, в конференции примут участие отраслевые эксперты и экспоненты из более чем 30 стран и регионов мира, в том числе Республики Корея, США, Франции, Японии и других. Как ожидается, они представят свыше тысячи международных брендов индустрии красоты и более 10 тыс. различных товаров.

Общая площадь проведения конференции составит порядка 25 тыс. кв. м, она будет поделена на три ключевые зоны, среди которых павильон китайских брендов и товаров красоты, зона товаров личного пользования, предметов и инструментов для макияжа, а также павильон лечебной косметики.

По словам организаторов, запланированные мероприятия пройдут как в онлайн, так и в офлайн формате. Отмечается, что проведение конференции нацелено на развитие индустрии красоты на территории порта свободной торговли Хайнаня.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.