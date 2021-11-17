Инвестор вложит в производство медицинского кислорода в Башкирии более 300 млн рублей

УФА, 17 ноября. /ТАСС/. Компания "Башкирские криогенные технологии" реализует инвестиционный проект по производству медицинского кислорода в Кумертау, его стоимость превысит 300 млн рублей. Запуск запланировали на декабрь, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и инноваций республики.

"Планируется реализация проекта производства медицинского кислорода в Кумертау ООО "Башкирские криогенные технологии" мощностью 24 т в сутки с возможностью увеличения до 48 т по запросу. Основное оборудование закуплено, ведется его установка, также необходимо приобретение дополнительных комплектующих для запуска. Формируется пакет документов для получения лицензии и регистрационного удостоверения. Запуск планируется на декабрь 2021 года", - говорится в сообщении.

К концу декабря предприятие должно выйти на 75% мощности, что составляет 15 т кислорода в сутки. Выход на полную мощность запланировли на январь-февраль 2022 года, показатель производства составит 24 т газа в сутки. "В октябре запущен финальный этап подготовки площадки для монтажа оборудования, начата установка охранной системы. Испарители изготавливаются в Одессе, их прибытие планируется в ноябре", - добавили в пресс-службе.

По данным министерства, потребность медучреждений республики в кислороде превышает 65 т в сутки. Собственное максимальное производство в республике составляет 55 т в сутки.