FT: Британия объявила о проведении расследования сделки Nvidia по покупке Arm

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили о проведении самого тщательного расследования в отношении сделки американского технологического гиганта Nvidia по приобретению британского разработчика чипов Arm за 54 млрд долларов. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Этот шаг предпринят после рассмотрения вопроса британским регулятором - Управлением по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства - "на фоне серьезных опасений" относительно нанесения ущерба конкурентам. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) также выявил "ряд потенциальных рисков для национальной безопасности" вследствие данной сделки.

Исходя из общественных интересов, министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Надин Доррис обязала регулятора провести полномасштабное расследование насчет возможных нарушений антимонопольного законодательства и угрозы безопасности, сообщает издание. Arm занимает "уникальное место в глобальной цепочке поставок технологий, и мы должны убедиться, что последствия этой сделки полностью учтены", заявила глава министерства.

Разработанные британской компанией микросхемы, как напоминает газета, используются почти всеми производителями смартфонов.

Nvidia в июне подала заявку в китайский регулирующий орган по вопросам конкуренции для рассмотрения сделки по приобретению Arm. Ранее американские технологические компании Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению Nvidia британской Arm. Корпорации обеспокоены тем, что покупка Arm может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов.

Приобретение Arm компанией Nvidia может состояться, если антимонопольные органы США, Великобритании, Европейского союза (ЕС) и Китая не обнаружат нарушений при сделке.