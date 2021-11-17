Резидент ОЭЗ Москвы обеспечил более 50 регионов дезинфекционно-моечным оборудованием

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Резидент столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" - предприятие АО "ТЗМОИ" - в этом году выпустило более 500 единиц медицинского оборудования, что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, а также обеспечило более 50 российских регионов дезинфекционно-моечным оборудованием. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Предприятие АО "ТЗМОИ" является ведущим российским производителем оборудования для инфекционного контроля. Объем производства компании за неполный текущий год уже в два раза превысил результаты прошлого года и составил в денежном выражении 1,2 млрд рублей. Продукция решает вопросы импортозамещения. Среди выпущенного оборудования большую долю занимают паровые стерилизаторы и установки для обработки гибких эндоскопов. Также завод увеличил объемы производства дезинфекционно-моечных машин, низкотемпературных стерилизаторов, утилизаторов медицинских отходов и другой продукции. Оборудование было направлено более чем в 50 регионов страны", - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что основными регионами поставки стали Москва, Урал, Западная Сибирь, Санкт-Петербург и Ленинградская область, также оборудование получили медучреждения в Южном федеральном округе и Поволжье.

"Среди крупных проектов можно выделить поставку 40 установок для обработки эндоскопических инструментов и 40 паровых стерилизаторов в областные, районные и городские больницы ближнего Подмосковья. Значимой является поставка 11 паровых стерилизаторов в лечебные учреждения Хабаровского края. Стремительный рост в выпуске оборудования был достигнут благодаря наращиванию парка станков резидента ОЭЗ в рамках его инвестиционной программы, а также увеличению штата инженеров и производственного персонала на 22%", - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.