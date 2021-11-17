"Новатэк" начал добычу на Харбейском месторождении газа в ЯНАО

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дочерняя компания "Новатэка" - "Новатэк-Таркосаленефтегаз" - начала опытно-промышленную добычу на газоконденсатном месторождении Харбейское, входящего в Северо-Русский кластер. Об этом сообщила головная компания.

Ожидается, что годовой уровень добычи составит 3,6 млрд куб. м газа и 0,6 млн тонн конденсата.

Северо-Русский кластер находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензией на разведку и разработку месторождения владеет "Новатэк-Таркосаленефтегаз". Кластер включает в себя одноименное месторождение, а также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом добычи газа более 13 млрд куб. м в год.