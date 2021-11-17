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Чистая прибыль МОЭК по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 3,7 млрд рублей

Выручка за указанный период увеличилась на 24,7%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам девяти месяцев 2021 года получила 3,7 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящейся к акционерам, против 381 млн руб. убытка за аналогичный период прошедшего года, следует из отчета компании.

Выручка за указанный период увеличилась на 24,7%, до 117,64 млрд руб.

В компании уточнили, что рост выручки обусловлен увеличением объемов реализации тепловой энергии на фоне более низкой температуры и продолжительностью отопительного сезона в 2021 году.
Показатель EBITDA в январе - сентябре вырос в годовом выражении на 43,2%, до 18,75 млрд руб.

Операционная прибыль МОЭК составила 5,34 млрд руб. против 157 млн руб. убытка годом ранее, а прибыль до уплаты налогов сформировалась на уровне 4,88 млрд руб. против убытка в размере 609 млн руб. за январь - сентябрь 2020 года.

О компании

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".

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