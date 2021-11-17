Decathlon перестал продавать каяки на севере Франции из-за попыток пересечь на них Ла-Манш

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Французская сеть спортивных супермаркетов Decathlon прекратила продажу небольших лодок, в том числе каяков, в городах Кале и Гранд-Сент (департамент Нор, север страны) после исчезновения в море нескольких мигрантов, которые пытались пересечь на них Ла-Манш. Об этом в среду сообщил телеканал BFM.

"Увеличение количества попыток пересечь [на лодках Ла-Манш] вынудило наши отделения в Кале пересмотреть свою политику в отношении продажи продуктов, которые используются не в спортивных целях, а в качестве средств для пересечения Ла-Манша, - цитирует телеканал заявление компании. - Мы стремимся избежать риска для клиентов при использовании нашей продукции".

Отмечается, что каяки исчезли с прилавков магазинов в Кале в прошлую пятницу. При этом в супермаркетах все еще можно приобрести спасательные жилеты и теплозащитные средства. Компания также сообщила, что магазины в Гранд-Сенте будут придерживаться тех же правил.

Телеканал напоминает, что на прошлой неделе в Ла-Манше пропали три человека. Каяки, на которых они плыли, были найдены позднее у побережья Кале. Среди рисков, с которыми сталкиваются пересекающие Ла-Манш на этих лодках мигранты, - сильное течение и низкие температуры.