ЦБ сообщил, что совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Совокупный спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд, следует из материалов Банка России.

"В сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом вырос на 48% и составил $4,7 млрд. Его объем был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 10 и 29% соответственно", - говорится в материалах регулятора.

Спрос населения на доллары в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 58%, на европейскую валюту - на 30%, составив соответственно $3,2 и $1,4 млрд. Доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 69% против 64% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 34 до 30%.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в сентябре по сравнению с августом выросло на 18% и составило $3,3 млрд. Объем совокупного предложения был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 14 и 26% соответственно. Совокупное предложение населением долларов в сентябре 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 24%, европейской валюты - на 3%, составив $2,4 и $0,8 млрд соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения возросла до 75% против 71% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 27 до 24%.