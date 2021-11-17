Хуснуллин заявил, что проблема обманутых дольщиков в России практически решена

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Проблема восстановления прав обманутых дольщиков в России практически решена, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Мы практически разобрались с обманутыми дольщиками. У нас было порядка 200 тысяч по стране. За последний год мы полностью закрыли [проблему] 37 тыс., по 51 тыс. мы приняли решения. Дальше дело техники - либо выплаты компенсаций, либо строительство. Еще порядка 46 тыс. в проработке", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в некоторых случаях требуется решать юридические вопросы, поскольку зачастую проблемные объекты начинали возводиться без разрешения на землях, непригодных для жилищного строительства.

Вице-премьер также напомнил, что перед правительством поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до 2024 года.