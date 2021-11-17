Число пользователей платформы "Сферум" за месяц увеличилось на 110%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Количество пользователей цифровой образовательной платформы "Сферум" за месяц выросло на 110%, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе платформы.

"Количество пользователей информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" за месяц увеличилось на 110% и превысило 2 млн человек. За период с 25 октября по 8 ноября, когда в ряде регионов был введен дистант, платформой активно пользовались 1 млн 250 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Юбилейным двухмиллионным пользователем стала учительница английского языка Кременкульской средней общеобразовательной школы (Челябинская область) Эльвира Ижбирдина.

"В середине октября мы перешагнули отметку в один миллион пользователей, чем очень гордимся. А за минувший месяц к платформе присоединились еще миллион человек. Это подтверждает, что мы на правильном пути и сервисы, которые мы предоставляем, актуальны. Мы получаем положительные отзывы от учителей и учеников, которые работают в "Сферуме". Так, например, мы отмечаем рост трафика нашего мессенджера - он вырос практически втрое. Если в середине октября чатами активно пользовались 280 тыс. школьников и учителей, то к середине ноября их количество превысило 750 тыс.", - заявил генеральный директор ООО "Цифровое образование" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов, слова которого приводятся в сообщении.

"Сферум" запущен 31 марта 2021 года. Платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Сейчас к платформе подключены 100% школ в 15 пилотных регионах, общее количество субъектов, где активно используется платформа, достигло 35.