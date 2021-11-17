Глава МИД Молдавии высказался за устранение барьеров в торговле с Россией

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску высказался в среду за устранение барьеров в торговле с Россией на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Соответствующее сообщение Попеску разместил на своей странице в Facebook.

"Особое внимание на встрече мы уделили теме облегчения экспорта молдавской продукции на российский рынок. В этом контексте я подчеркнул важность устранения барьеров и ограничений для взаимной торговли, таких как пошлины на импорт определенных категорий [молдавских] товаров. Патрушев продемонстрировал открытость российской стороны для решения существующих проблем в двусторонней торговле", - написал молдавский вице-премьер.

Попеску и Патрушев является сопредседателями российско-молдавской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В 2014 году Молдавия подписала с ЕС соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Опасаясь реэкспорта европейских товаров, Россия ввела пошлины и ужесточила контроль за качеством молдавской продукции. Под запрет попали молдавское вино и фрукты. С 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, они велись под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ. В 2019 году на ряд товарных позиций была временно введена нулевая пошлина, это решение регулярно продлевается.

Ранее председатель парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу сообщил ТАСС, что в Кишиневе признают необходимость решения проблемы реэкспорта европейских товаров в Россию через свою территорию.