Госдума приняла закон об изменениях в зачислении ряда акцизов и НДПИ в бюджеты регионов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие изменение нормативов зачисления ряда акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также корректировки правил использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) и правил межбюджетных отношений.

Документ был внесен правительством РФ одновременно с проектом бюджета на 2022-2024 годы и является бюджетообразующим. Как подчеркнул ранее замминистра финансов РФ Алексей Лавров, документ призван стабилизировать исполнение бюджетов, отказаться от особенностей, которые вводились на временной основе, и закрепить на постоянной основе оправдавшие себя нормы.

Норма об использовании ФНБ - на постоянной основе

Законом предлагается установить на постоянной основе норму о возможности использования правительством РФ в установленном им порядке средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Эта норма позволит при снижении цен на нефть направлять средства Фонда на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета до внесения поправок в бюджет, для оперативного реагирования, указано в пояснительной записке.

По словам Лаврова, это вытекает из сути ФНБ как "страховой подушки", потому что может оказаться так, что нет времени на внесение изменений в закон о бюджете. В случае, если цена на нефть падает, в объеме до 1 процента можно использовать средства ФНБ. Никакого увеличения расходов не происходит, это перераспределение источников финансирования дефицита, отмечал он.

При рассмотрении во втором чтении была одобрена норма о повышении порога ликвидной части ФНБ с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться. Как сообщил ранее Лавров, порог предлагается повысить до 10%, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов. В целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, средства ФНБ могут размещаться на субординированных депозитах в госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом на операции по размещению средств ФНБ на эти депозиты не распространяются требования Бюджетного кодекса в части управления средствами Фонда.

Изменения в зачислении акцизов и НДПИ

Для компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с проектируемыми изменениями в режиме налогообложения отраслей черной и цветной металлургии, угольной промышленности, а также сырья для производства минеральных удобрений (в частности, изменение ставок НДПИ и введение нового акциза) предусмотрена корректировка нормативов распределения доходов бюджетной системы для зачисления в бюджеты регионов части дополнительных поступлений, связанных с изменением налоговых ставок, в размере выпадающих доходов по налогу на прибыль.

Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% - в региональный бюджет. Установление этих нормативов позволит полностью компенсировать влияние роста ставок НДПИ и введения акциза на сталь жидкую на поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

Законом предлагается с 2022 года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступают в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов РФ). При этом предлагается компенсировать уменьшение доходов бюджетов регионов РФ по сравнению с 2019 годом, когда в бюджеты субъектов Федерации поступали положительные суммы акцизов на средние дистилляты, за счет передачи в бюджеты регионов (и распределения между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ, уменьшив таким образом поступающую в настоящее время в федеральной бюджет часть акцизов на крепкий алкоголь.

Передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступление в региональные бюджеты порядка 9 млрд рублей, что соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов РФ до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году.

Деофшоризация

Закон также предполагает меры по дальнейшему стимулированию деофшоризации в РФ: в качестве дополнительных ограничений на предоставление господдержки юридическим лицам в форме субсидий и бюджетных инвестиций сокращается с 50% до 25% возможность прямого или косвенного (через третьих лиц) офшорного владения в уставном капитале соответствующих юрлиц. Минфину предоставляются полномочия по утверждению перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.

В редакции, принятой во втором чтении, уточняется, что при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц не учитываются прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в РФ, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц лиц, реализованное через участие в капитале этих ПАО.

Изменения в межбюджетных отношениях

Также предлагается установить на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках "бюджетного правила", что позволит на долгосрочной основе зафиксировать параметры определения бюджетных расходов. Размер первичного структурного дефицита при этом предлагается определять не в фиксированном объеме, а исходя из отношения к валовому внутреннему продукту - 0,5% от объема ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в законе о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законом предлагается закрепить ежегодно применяемую в рамках федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ правоприменительную практику в части возможности использования образовавшихся по итогам отчетного финансового года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных государственным внебюджетным фондам РФ, в очередном финансовом году на те же цели.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, объем государственного долга субъекта РФ может превысить установленный законом субъекта РФ верхний предел госдолга, в том числе показатели программы государственных внутренних заимствований, на сумму бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов, с соблюдением ограничений, установленных законом.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ для материального обеспечения деятельности сенаторов РФ, депутатов Госдумы и их помощников, будет осуществляться на основании заявок, представляемых законодательным или исполнительным органом госвласти субъекта РФ, или документов, подтверждающих фактические расходы на материальное обеспечение сенатора РФ, депутата Госдумы и их помощников.

Ряд положений закона непосредственно касается поддержки региональных бюджетов, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правительство по согласованию с парламентской комиссией сможет без внесения изменений в закон о бюджете определять объемы межбюджетных трансфертов 10 регионам с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Это позволит в случае ухудшения социально-экономической ситуации в данных регионах оперативно направлять дополнительные средства на их поддержку", - отметил Володин.

Накануне, 16 ноября, документ был возвращен к процедуре второго чтения. Как указал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, из текста была исключена поправка, расшифровывающая понятие участия граждан в бюджетном процессе.