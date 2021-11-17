ФАС одобрила приобретение "Автовазом" 40% акций компании, принадлежащей "Камазу"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. ФАС РФ удовлетворила ходатайство "Автоваза" о приобретении 40% акций АО "Объединенные автомобильные технологии" (АО "ОАТ"), которые принадлежат "Камазу", следует из базы решения ведомства.

В сообщении отмечается, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции на рынке автокомпонентов.

1 ноября пресс-служба "Камаза" сообщила, что советы директоров "Автоваза" и "Камаза" одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства (ПАО "Камаз" будет владеть 45% акций, а АО "Автоваз" - 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов. В "Камазе" добавили, что сделку планируется завершить к концу 2021 года после получения соответствующих разрешений.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие Ростеха (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.