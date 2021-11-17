Оборот экспорта продукции АПК из Кабардино-Балкарии достиг за 10 месяцев $12,4 млн

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) экспортировали продукцию на общую сумму $12,4 млн за 10 месяцев 2021 года, сообщили в среду в региональном Минсельхозе.

"За 10 месяцев текущего года из Кабардино-Балкарии экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму $12,4 млн, что составляет около 83% от плана. Согласно соглашению, подписанному между Минсельхозом России и правительством Кабардино-Балкарии о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", целевой индикатор по экспорту продукции АПК для республики на 2021 год запланирован в размере $15 млн.

Отмечается, что основу экспорта продукции АПК Кабардино-Балкарии составляют зерно, кондитерские изделия, крахмал, алкогольные и безалкогольные напитки.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до $250 млрд.