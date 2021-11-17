Госдума освободила во II чтении от НДФЛ доходы семей с детьми при продаже квартир

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении ряд поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряда доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции. Эти нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о введении акциза на жидкую сталь.

В частности, от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на него. Это прямое поручение президента РФ, напомнил глава комитета бюджету и налогам Андрей Макаров. При этом общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а стоимость приобретенного жилья не должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн рублей.

Поправки также освобождают от НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов. Субсидии, которые получены субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, освобождаются от налога на прибыль.

От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет носить однократный характер и коснется работников, которые заняты на тех предприятиях и НКО, которые получают субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией. От обложения НДФЛ и налогом на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученных по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.

Уточняется и налогообложение купонных доходов по облигациям: сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы, полученные по облигациям российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, номинированы в рублях и эмитированы в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Одна из поправок снимает ограничение по сроку, в течение которого выпущены такие бумаги.

Также поправками уточняется определение подакцизного винограда, используемого для производства алкоголя, уточняется налоговая база для его налогообложения - она определяется как объем в тоннах винограда, используемого для производства алкоголя.