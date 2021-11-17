В СФ считают, что сертификация "Северного потока - 2" займет от двух до шести месяцев

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Процедура сертификации Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора может занять от двух до шести месяцев, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

"Сертификация - это процесс принятия решений на основе экспертных мнений. Это не единовременный факт, это процедура: что-то проверяется в процессе строительства, что-то в процессе ввода в эксплуатацию. По времени это может занять от пары месяцев до полугода", - сказал в среду Васильев ТАСС.

Говоря о решении Федерального сетевого агентства Германии приостановить сертификацию, сенатор отметил, что данный шаг не является политически мотивированным, "речь идет о банальной передаче пакета документов и сверке их с существующим немецким законодательством".

"Для сертификации газопровода "Северный поток - 2" необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. Это означает передачу активов компании, базирующейся в Швейцарии, немецкой дочерней компании, которая и будет в дальнейшем являться оператором газопровода. Поскольку вокруг "Северного потока - 2" ведется множество политических игр и дискуссий, в целом рутинный, ничем не примечательный организационный шаг зазвучал в СМИ как важный политический дискурс", - пояснил Васильев.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера.