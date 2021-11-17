Власти Хакасии поддержат заведения общепита из республиканского бюджета

ТАСС, 17 ноября. Заведения общепита в Хакасии получат финансовую поддержку из республиканского бюджета. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

В Хакасии с 28 октября по 7 ноября закрывали заведения общепита. Сейчас кафе и рестораны могут работать до 23:00 при наличии антиковидных паспортов и ограничением по наполняемости в 50%. Посещать их могут только жители с сертификатами о вакцинации или перенесенном заболевании.

"Представителям малого и среднего бизнеса Хакасии, работающим в сфере общественного питания, которая больше всего пострадала от коронавирусных ограничений, правительство республики окажет финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Владельцы предприятий общепита получат субсидии в размере половины минимального размера оплаты труда на каждого оформленного сотрудника. Штатная численность для расчета размера выплат будет браться по состоянию на 1 ноября 2021 года. На аналогичную оплату могут рассчитывать и индивидуальные предприниматели, не имеющие работников. Претендент на субсидию должен исполнить обязательства по налогам и страховым взносам по состоянию на 1 декабря 2021 года (допускается совокупная задолженность не больше 3 тыс. рублей). Выплаты произведут до конца года.