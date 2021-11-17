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Мишустин призвал принять меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ

Глава кабмина РФ отметил, что от этого зависит финансирование и модернизация предприятий

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства призвал принять меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ.

"Конечно, сохраняется вопрос о задолженностях. Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве. Нужно принять меры по сокращению долгов в этих отраслях. От этого зависит финансирование и модернизация предприятий", - сказал Мишустин.

Он отметил, что подробнее о подготовке объектов ЖКХ и электроэнергетики к холодному сезону на заседании расскажут министр энергетики Николай Шульгинов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия