Мишустин призвал принять меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства призвал принять меры по сокращению задолженностей в электроэнергетике и ЖКХ.

"Конечно, сохраняется вопрос о задолженностях. Они есть и в электроэнергетике, и в коммунальном хозяйстве. Нужно принять меры по сокращению долгов в этих отраслях. От этого зависит финансирование и модернизация предприятий", - сказал Мишустин.

Он отметил, что подробнее о подготовке объектов ЖКХ и электроэнергетики к холодному сезону на заседании расскажут министр энергетики Николай Шульгинов и глава Минстроя Ирек Файзуллин.