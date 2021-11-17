"Ведомости": кабмин просят отменить госрегулирование цен на техосмотр

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Общественная организация малого и среднего бизнеса "Опора России" предложила вице-премьеру, председателю правкомиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо организации от 10 ноября.

По данным газеты, установление рыночной цены на техосмотр создаст условия для функционирования достаточного количества операторов ТО, пишет вице-премьеру председатель "Опоры России" Александр Калинин. Кроме этого, организация предлагает утвердить программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере техосмотра, которая будет включать в себя частичную (до 50%, но не более 10 млн рублей) компенсацию затрат на покупку оборудования для развития производства и субсидирование процентной ставки по текущим кредитным и лизинговым договорам, пишет газета.

Отмечается, что согласно поправкам в закон о техосмотре с 1 марта 2021 года вступили в силу новые условия аккредитации операторов ТО. Требования предусматривают, в частности, фотосъемку автомобиля в пункте техосмотра до и после его проведения с указанием координат нахождения диагностической лаборатории, а также ряд других. Эти данные будут передаваться в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра МВД. Предполагается, что это поможет исключить покупку диагностической карты без проверки машины.

По последним имеющимся данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на 14 октября в стране было зарегистрировано 5077 операторов техосмотра, пишут "Ведомости".

По данным Национальной ассоциации предприятий техобслуживания транспортных средств, с которыми ознакомилась газета, в России средний уровень затрат на модернизацию пункта ТО для соответствия новым требованиям фотофиксации составляет 1,5-2 млн рублей, стоимость создания новой диагностической лаборатории в арендуемых помещениях - от 5 млн рублей.

"Отсутствие экономически обоснованной стоимости за прохождение ТО и новая законодательная инициатива о его отмене для тех категорий транспортных средств, которые дают основную нагрузку операторам, удерживает бизнес-сообщество от действий, которые могут привести к потере вложенных инвестиций", - пишет Калинин, подразумевая вложения в переоборудование станций техосмотра под новые требования. "Опора" ожидает, что к 1 марта 2022 года аккредитованных пунктов в России будет недостаточно для необходимого объема технических осмотров.

Представители Минтранса, Минэкономразвития, ФАС и МВД не ответили на вопросы "Ведомостей" на момент публикации.

9 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену техосмотра для легковых машин и мотоциклов. Проходить ТО должны будут лишь автомобили старше четырех лет и только в случае смены владельца, а также при существенном переоборудовании (например, с бензина на газомоторное топливо). Для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов и такси) требования о прохождении ТО не изменятся.