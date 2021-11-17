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Трутнев поддержал предложение по ограничению срока эксплуатации заграничных судов

Временной период использования судов предложили ограничить 30 годами

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поддержал предложение об ограничении до 30 лет срока эксплуатации судов, которые ввозят в страну из-за рубежа. Об этом он сообщил журналистам в среду во Владивостоке.

"Прозвучало предложение установить срок возможной эксплуатации судов, потому что сейчас достаточно много зарубежных судов ввозится в Россию бывшими в употреблении. Они ходят до того, пока где-нибудь не утонут и не перегородят морские пути, потом мы их за счет федерального бюджета поднимаем. И предложение установить срок не более 30 лет эксплуатации - мне кажется, что над этим надо подумать", - сказал Трутнев.

Предложение прозвучало на совещании по расширению механизма инвестквот, которое Трутнев провел во Владивостоке.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский крайДальний Восток
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