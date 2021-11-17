Новосибирские власти обратились в Росавиацию для увеличения числа рейсов в Дагестан

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области подали обращение в Росавиацию для увеличения числа рейсов из Новосибирска в Махачкалу до двух в неделю. Это позволит решить проблему недостаточности существующего авиасообщения для коротких деловых и туристических поездок, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Министерством экономического развития Новосибирской области проведены переговоры с представителями делегации Республики Дагестан о необходимости увеличения числа регулярных рейсов между Новосибирском и Махачкалой до двух раз в неделю ввиду недостаточности существующего авиасообщения для коротких деловых и туристических поездок, направлено соответствующее обращение в Федеральное агентство воздушного транспорта", - рассказал Решетников.

Как сообщал ТАСС ранее, с 7 января 2020 года авиакомпания S7 Airlines начала выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Махачкалу. Время в пути составляет 3 часа 50 минут. Уточнялось, что с открытием нового направления пассажирам аэропорта Махачкала предоставляется возможность удобных стыковок в новосибирском аэропорту для полетов в Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ, Хабаровск, Читу, Владивосток и Южно-Сахалинск.