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Планы внедрения Национальной социальной инициативы предложили 50 регионов

Глава АСИ Светлана Чупшева считает, что до конца года необходимые для этого мероприятия проведут и во всех остальных регионах страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят российских регионов предложили индивидуальные дорожные карты по внедрению Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом сообщила в среду журналистам глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Уже 50 регионов выложили в систему свои дорожные карты. Остальные сейчас в процессе доработки. Я думаю, что до конца года все регионы необходимые мероприятия у себя запроектируют", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Об инициативе

Главная цель внедрения Национальной социальной инициативы - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека.

Инициатива охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.

Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

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