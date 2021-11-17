Екатеринбург планируют соединить электричкой с шестью городами Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют соединить будущую Екатеринбургскую кольцевую электричку с шестью городами Свердловской области. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Орлов в среду на пленарном заседании V общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия".

"Сейчас мы широко обсуждаем и просчитываем проект Екатеринбургской кольцевой электрички, или, как мы ее называем, наземное метро, и ее связи с шестью городами [Екатеринбургской] агломерации", - сказал Орлов.

На слайде в качестве городов, в которые планируется проложить электричку от Екатеринбурга, указаны Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский и Сысерть. Также наземное метро рассчитывают провести до аэропорта Кольцово.

Вопрос о развитии пассажирского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге по принципу наземного метро обсуждался в середине июля на рабочей встрече генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы города Алексея Орлова. На ней было отмечено, что это крайне значимый проект для Екатеринбурга и региона в целом.

V Общероссийский форум стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия" проходит 17-18 ноября в Екатеринбурге. В этом году мероприятие будет проходить в режиме онлайн, всего в программе заявлено 15 секций. Ключевыми партнерами форума выступят Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Союз российских городов, международная организация "Объединенные города и местные власти", ассоциация "Города Урала".