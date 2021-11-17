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Банки РФ с начала ноября получили заявки на кредиты по программе ФОТ 3.0 на 92,3 млрд руб.

За две недели работы программы ФОТ 3.0 в банки подано более 23,5 тыс. заявок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские банки получили 23,5 тыс. заявок от бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) на сумму 92,3 млрд руб. за две недели с момента возобновления программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"На совещании под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова обсудили ход реализации мер поддержки для бизнеса. С начала ноября субъекты МСП и СОНКО подали заявки на треть объема льготных кредитов ФОТ 3.0. За две недели работы программы ФОТ 3.0 в банки подано более 23,5 тыс. заявок от предпринимателей на общую сумму 92,3 млрд руб.", - говорится в сообщении.
В МЭР добавили со ссылкой на данные блокчейн-платформы ФНС РФ, что на 15 ноября текущего года банки уже выдали около 20 млрд руб. по программе ФОТ 3.0.

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