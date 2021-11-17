Bloomberg: Amazon прекратит принимать платежи по британским кредитным картам Visa

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Компания Amazon с 2022 года прекратит принимать платежи по кредитным картам Visa, выпущенным в Великобритании, из-за высокой комиссии, взимаемой за проведение платежных операций. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

"В связи с высокой комиссией <...> компания Amazon больше не будет принимать кредитные карты Visa, выпущенные в Великобритании, с 19 января 2022 года", - цитирует оно заявление представителя Amazon.

По данным агентства, некоторые покупатели узнали об изменениях на этой неделе. После совершения покупок они получили уведомление от Amazon, в котором говорилось, что компания больше не будет принимать оплату с их карт. Компания заявила это в связи с высокими комиссиями, взимаемыми Visa за обработку транзакций.

"Мы очень разочарованы тем, что Amazon угрожает ограничить потребительский выбор в будущем. Когда выбор потребителя ограничен, никто не выигрывает", - заявил представитель Visa.

Согласно информации, предоставленной клиентам Amazon, они по-прежнему могут использовать дебетовые карты Visa и кредитные карты MasterCard и American Express. В частности, клиентам разрешено пользоваться кредитными картами Visa, но только выпущенными за пределами Великобритании.