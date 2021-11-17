Выплаты на детей от трех до семи лет получили около 40 тыс. нуждающихся астраханцев

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Около 40 тыс. нуждающихся астраханцев получили ежемесячную денежную выплату на детей от трех до семи лет, сообщил на брифинге журналистам в среду министр труда и социального развития Астраханской области Олег Петелин.

Как сообщал ТАСС, 30 июня на прямую линию с президентом России обратилась жительница Астраханской области Оксана Плужникова, рассказав о том, что местные власти отказывают в выплате детских пособий от трех до семи лет, требуя сведения о доходах за весь 2020 год. В июле власти региона внесли дополнительные исключения из правил "нулевого дохода" в соответствующий региональный нормативно-правовой акт для заявлений от граждан, поданных с 1 апреля.

"Выплата от трех до семи лет очень востребована астраханцами", - сказал Петелин на брифинге. По его словам, в 2021 году соответствующие заявления поступили от 112 тыс. жителей, "в 2020 году, когда эта мера начала работать, данная выплата, равная половине регионального прожиточного минимума (более 5 тыс. рублей) выплачивалась почти 50 тыс. граждан".

Региональный министр отметил, что с апреля 2021 года изменились порядок и условия предоставления выплаты. "Ранее мы делали 19 межведомственных запросов по одному заявлению, теперь мы делаем 52 запроса по каждому члену семьи. Нагрузка очень серьезная <…>. Ситуацию мы выправили на данный момент. <…> Все, кто обратился к нам, и если положена эта выплата по закону - выплатим, порядка 40 тыс. граждан уже получили выплату", - сказал Петелин на брифинге.

По словам министра, система социальной защиты граждан в регионе работает стабильно, около 400 тыс. астраханцев, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются получателями различных мер социальной поддержки. На эти меры выделяется более 10 млрд рублей.