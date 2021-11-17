Минстрой отметил значительный рост задолженности за ЖКХ в Ленобласти, Крыму, Севастополе

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Рост задолженности за услуги и ресурсы жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области составил 61%, Республики Крым - 38%, Севастополя - 27%. Об этом сообщил в среду глава Минстроя России Ирек Файзуллин на Всероссийском совещании "О ходе подготовки к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов" в Минэнерго России.

"Наилучшая динамика сокращения задолженности [за услуги и ресурсы ЖКХ] наблюдается в Пермском крае (-41%), Чувашии (-37%) и Ненецкой автономной области (-29%). Субъекты, которым, я считаю, нужно обратить внимание на динамику текущего состояния, - Ленинградская область (+61%), Крым (+28%), Севастополь (+27%)", - сказал Файзуллин.

По его словам, долги за услуги и ресурсы ЖКХ составляют почти 1,4 трлн рублей. Из них население и исполнители услуг задолжали - 901 млрд рублей, бюджетные потребители - 48 млрд рублей, прочие и промышленные потребители - почти 432 млрд рублей.