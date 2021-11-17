Россия рассчитывает, что сертификация "Северного потока - 2" завершится в срок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что приостановка сертификации "Северного потока - 2" связана с юридическими формальностями, и рассчитывает на завершение этого процесса в срок после оформления необходимых документов по газопроводу в Германии. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва исходит из разъяснений германской стороны о том, что приостановка сертификации "Северного потока - 2" связана с необходимостью выполнения компанией-оператором Nord Stream 2 AG юридических формальностей, включая создание дочерней компании в ФРГ в соответствии с законодательством страны. "Она и должна, это следует из разъяснений, стать собственником немецкого участка трассы "Северного потока -2", и будет осуществлять его управление. Соответствующая работа уже проводится, мы рассчитываем, что по ее завершению оформление разрешительной документации "Северного потока - 2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся", - отметила Захарова.

Дипломат добавила, что РФ и ФРГ ведут регулярный диалог по линии внешнеполитических ведомств, в том числе и по энергетической проблематике.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м. в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.