Ставрополье расширило географию экспорта продукции переработки в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья в 2021 году расширили географию экспортных поставок. Продукция, производимая в регионе, поставляется более чем в 60 стран, сообщил в среду председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"На 20% у нас увеличились объемы экспорта в 2021 году. Расширилась география: теперь это почти треть стран мира, порядка 67-70 стран. Четыре новых предприятия-экспортера появились в Ставропольском крае в 2021 году. В целом 250 предприятий-экспортеров, из них 50 производителей напрямую торгуют", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре телеканала ГТРК "Ставрополье".

Ранее в комитете сообщили, что по итогам 2020 года производители Ставрополья экспортировали продукцию в 56 стран, среди которых Иран, Азербайджан, Турция, Китай. Полюбин отметил, что у региона есть потенциал для расширения линейки экспортируемой продукции.

"Мы получили евросертификаты (экспортные сертификаты на поставки продукции в страны Европы - прим. ТАСС) по минеральной воде, есть успехи с Китаем в части поставок минеральной воды, лимонадов. Разговаривал с предприятиями, они получили два новых контракта с Ираном и Ираком по мясу птицы и по подсолнечному маслу", - отметил руководитель комитета.

По информации комитета, экспорт продукции переработки из Ставрополья за 10 месяцев 2021 года достиг порядка $227 млн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными партнерами региона являются Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, Грузия и Украина.