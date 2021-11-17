Ставрополье в 2021 году увеличило экспорт лактозы почти вдвое

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ставропольские предприятия в 2021 году экспортировали 5 т лактозы, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"В 2021 году с территории Ставрополья экспортировалось 5 т лактозы в сухом веществе на сумму $7,5 тыс., что почти в 2 раза больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что популярность "молочного сахара" в последние годы возросла благодаря ярко выраженным полезным качествам лактозы - положительного воздействия на нервную и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт и иммунитет. Налаженный на Ставрополье выпуск этой продукции на сегодняшний день является первым и единственным производством лактозы высокой степени чистоты в России и постепенно выходит на мировой рынок.

"Основной объем продукции мы отправили в [Республику] Беларусь, где уже активно пользуются широким спектром полезных свойств лактозы. В республике из нее производят жизненно необходимые лекарства, а также бады, благодаря чему мы увеличили поставки продукции в эту страну. Также, в этом году мы начали отгрузки лактозы в виде сиропа в Азербайджан, а глюкозы и фруктозы - в [Республику] Беларусь", - рассказал руководитель инновационных проектов молочного комбината "Ставропольский" (МКС) Иван Артамонов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, два года назад на молочном комбинате "Ставропольский" запустили первую очередь производства лактозы высокой степени очистки, что дало возможность выпускать эту продукцию не только для пищевых предприятий, но и фармакопейную лактозу. С августа производство лактозы на предприятии значительно возросло и полностью автоматизированный цех пищевой и фармакопейной лактозы стал выпускать за смену 10 т готового сухого продукта.

Сообщается, что, помимо лактозы, Ставропольский край в 2021 году нарастил экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, мясных консервов, шоколада, минеральной воды и сладких глазированных напитков.