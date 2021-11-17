Кабмин внес в Госдуму законопроект об отмене обязательного аудита для части непубличных АО

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену обязательного аудита для части непубличных акционерных обществ. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Разработка законопроекта обусловлена пересмотром регулирования деятельности хозяйственных обществ в связи с проведенной реформой и их разделением на публичные и непубличные, при этом для отдельных непубличных акционерных обществ предусмотрена возможность не проводить обязательный ежегодный аудит своей бухгалтерской (финансовой) отчетности, указывают в кабмине.

Обязательный аудит будет отменен для непубличных акционерных обществ, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам и не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в капитале которых не участвует Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование, а также для тех АО, деятельность которых "не характеризуется значительными масштабами", говорится в сопроводительных материалах к документу.

При этом законопроектом в отношении непубличного акционерного общества, не подпадающего под обязательный аудит, предусматривается, что при необходимости и целесообразности совет директоров (наблюдательный совет) АО вправе принять решение о необходимости проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение - обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора.

Изменения, предусмотренные законопроектом, востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации деятельности непубличных акционерных обществ, а также снятию с них дополнительной финансовой нагрузки по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, говорится в пояснительной записке.