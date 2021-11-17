Поставки в Узбекистан составляют 40% экспорта Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 17 ноября. /ТАСС/. Доля экспорта из Кабардино-Балкарии (КБР) в Узбекистан составляет 40% от всего объема поставок за границу, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

Глава КБР Казбек Коков принял участие в пленарном заседании II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном 17 ноября. На полях форума главы регионов России и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества.

"Для Кабардино-Балкарии Республика Узбекистан является одним из важных торгово-экономических партнеров. В течение 2019-2020 годов внешнеторговый оборот с Республикой Узбекистан вырос на 59%, на 12% увеличился объем экспорта, при этом доля экспорта в Республику Узбекистан в товарообороте региона составила больше 40%", - говорится в сообщении. Отмечается, что основу экспорта КБР в Узбекистан составили инструменты, приспособления, ножевые изделия, крахмал, древесина и изделия из нее, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, а также кондитерские изделия. Из Узбекистана в Кабардино-Балкарию идут поставки продукции из хлопка, какао, кондитерских изделий.

В 2019 году в Ташкенте состоялась бизнес-миссия делегации предпринимателей КБР, ответный деловой визит предпринимателей Узбекистана состоялся в июле 2020 года. "Перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обозначены в сфере агропромышленного комплекса и туризма. На ноябрь 2021 года при поддержке Регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства КБР" запланирована бизнес-миссия предпринимателей Кабардино-Балкарии в Республику Узбекистан с целью дальнейшего развития торгово-экономических связей", - добавили в ведомстве.